Simboli, premier Conte indossa cravatta con simbolo Ponte di Genova per cerimonia assegnazione olimpiadi invernali

Genova. Durante la presentazione finale della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha indossato una cravatta con il simbolo del Ponte di Genova.

Come spiega il suo staff, gli è stata donata da una sartoria genovese e rappresenta un segno di vicinanza costante alla città e ai suoi abitanti.

Una cravatta simile era stata donata al premier anche dal primo cittadino genovese, Marco Bucci, in occasione dell’ultima visita in città a marzo, in occasione del Festival di Limes a Palazzo Ducale.