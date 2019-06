Silva Dondero e Ludovico Vaccari conquistano il Miglio blu

Genova. Si è disputato a Genova il Miglio blu, manifestazione podistica che ha visto ben 56 atleti al traguardo. La vittoria è andata a Silva Dondero e a Ludovico Vaccari.

In campo femminile la Dondero, che corre per i Maratoneti genovesi, ha concluso la gara in 5’42”, precedendo Laila Francesca Hero (Athlete team Genova) di 17” e Loredana Fausone (Brancaleone Asti) di 34”. Quarta Susanna Scaramucci, quinta Maria Rosa Ferrando.

La corsa maschile si è risolta per due soli secondi, con la vittoria di Vaccari (Universale don Bosco) su Corrado Pronzati (42195 Running team Genova); terzo Mohamed Rity (Delta spedizioni). A seguire si sono classificati Hicham El Jaoui, Francesco Minafra, Davide Pepoli, Massimo Cavanna, Michele Faranda, Riccardo Prometti e Alessandro Lizzani.