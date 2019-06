Sicurezza stradale, autisti e cittadini contro la viabilità a rischio

Genova. Il primo esempio è molto semplice, e riguarda L a svolta della linea 47 da Corso Torino a Corso Buenos Aires, particolarmente pericolosa per lavoratori autisti, cittadini e utenti a causa dall’interferenza del controviale. Ma questo è solo un esempio delle criticità a cui gli autisti Amt vanno incontro durante il servizio.

Per questa ragione lunedì 1 luglio, a partire dalle ore 9,00, i lavoratori Amt, sostenuti da Filt Cgil e Uiltrasporti, presidieranno via Archimede, una delle criticità relative alla viabilità, che cittadini e lavoratori hanno più volte segnalato all’azienda e alla civica amministrazione. Il taglio ai servizi e alle percorrenze, autobus sempre più vecchi e inadeguati, strade al limite della sicurezza sono solo alcune delle cause che fanno salire la tensione dei cittadini sui bus o per le vie della città.

Comportamenti a volte comprensibili ma animosi che si riversano sul personale viaggiante di Amt. Da troppo tempo i lavoratori vivono sulla loro pelle i problemi legati alla sicurezza quando sono alla guida del mezzo pubblico. Le organizzazioni sindacali, insieme ai lavoratori avevano chiesto al Comune di Genova e all’azienda un intervento serio sulla viabilità ma, ad oggi, a distanza di un anno, non è stato fatto nulla.