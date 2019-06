Sicurezza, entro luglio 30 nuovi agenti in servizio a Genova. In tutta la Liguria saranno 138

Genova. Entro il primo luglio entrerà in servizio in Liguria un contingente interforze Polizia-Carabinieri di 138 nuove unità. Lo annuncia, in una nota, il ministero dell’Interno.

L’operazione rientra nel potenziamento predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Nel dettaglio, saranno 30 le nuove unità per Genova, 30 a Imperia, 23 a La Spezia e 55 a Savona.

Entro aprile 2020, a seguito dei concorsi programmati, entreranno in servizio altri 63 agenti della Polizia: 25 a Genova, 20 a Imperia, 8 a La Spezia e 10 a Savona. “Felice di annunciare l’arrivo di nuove forze dell’ordine in Liguria – commenta il ministro Matteo Salvini- avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza”. Le 201 nuove unità saranno ulteriormente rafforzate da un contingente dei 4.290 allievi carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023.