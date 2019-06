Si schianta contro un’auto e scappa, poi sperona l’auto della polizia: 26enne in manette

Genova. Rocambolesco inseguimento per le vie del centro questa notte. E’ cominciato tutto in corso Sardegna dove il proprietario di una Fiat Panda ha visto una Citroen scagliarsi contro la sua auto nei pressi di un locale.

Si è messo a inseguire l’auto, giudata da un 26enne peruviano. Le due auto si sono urtate in sopraelevata, dove nel frattempo transitava la volante. La citroen è ripartita in tutta fretta

la sua rocambolesca e pericolosa fuga zigzagante per le vie del Centro tamponando un’auto in sosta, sfiorando alcuni pedoni e cercando di urtare diverse volte la Volante sino a colpirla in Via XII Ottobre, provocando parecchi danni all’auto e lesioni ai poliziotti.

Il 26enne alla guida, positivo all’alcol test, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.