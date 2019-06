Genova. Finale di stagione amaro per il Santa Sabina, che ha mancato la promozione proprio all’ultimo match. Fatale la sconfitta negli spareggi con l’Acqua minerale di Calizzano Carcare.

Mentre le valbormidesi tornano in Serie B2, per le genovesi rimane una buona stagione, con un triste finale. Il secondo posto nella fase a girone unico non è bastato per ottenere il salto di categoria.

La squadra allenata da Marco Ferloni, assistito da Matteo Cavallini, è stata fermata nella finale da Carcare, che ironicamente ha vinto entrambe le sfide a Genova. Sabato sera capitan Nolasco e le sue compagne hanno ceduto in quattro set di fronte alle biancorosse, che si sono così prese la promozione.

Santa Sabina rimane la grande favorita per la corsa alla Serie B2 della prossima stagione. In Serie C le sue prestazioni sono state ottimali e sarà compito della dirigenza confermare la forte squadra genovese, eventualmente integrandola con nuovi elementi.