Sestri Ponente, si rompe tubo dell’acqua. Strada allagata e traffico in tilt

Genova. Oltre ai cantieri, anche il guasto e la strada allagata: è successo a Sestri Ponente, tra via Giotto e via Manara, dove stamattina si è verificata una perdita dalle tubazioni idriche.

Pronto l’intervento dei tecnici che nel giro di un’ora circa hanno riparato il guasto, mettendo in sicurezza la strada che era stata in parte allagata dall’acqua fuoriuscita.

Pesanti le conseguenze sul traffico, già in difficoltà per i programmati lavori di asfaltatura di via Siffredi: si segnalano rallentamenti e code.