Sestri Levante, sub rimane incastrato ad uno scoglio e muore affogato. L’allarme lanciato dal compagno di immersioni

Genova. Un uomo di 60 anni è morto questo pomeriggio nelle acque di Sestri Levante, durante un’immersione subacquea presso la scogliera della baia di Villa Grande.

La tragedia sarebbe avvenuta a causa di un imprevisto: l’uomo, di origini bolognesi, secondo le prime ricostruzione, sarebbe infatti rimasto incastrato tra gli scogli ad una profondità di un paio di metri, non riuscendo però a risalire.

Il sub era in compagnia di un amico, che non vedendolo risalire ha dato l’allarme. Sul posto il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, oltre che le lance della Guardia Costiera. Il cadavere del sub, una volta recuperato, è ora a disposizione della magistratura, mentre le attrezzature sono state poste sotto sequestro.