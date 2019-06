Genova. Anas comunica che entro pochi mesi inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria alle gallerie in località Sant’Anna, tra Sestri Levante e Lavagna.

“Il 6 settembre 2018 effettuai un sopralluogo per verificare la situazione strutturale delle gallerie artificiali sull’Aurelia – dichiara Marco Conti consigliere comunale di Sestri Levante e neo Consigliere della Città Metropolitana di Genova – lo stesso giorno inviai una nota all’ ANAS Liguria, con tanto di documentazione allegata, in cui segnalavo una grave carenza manutentiva delle strutture portanti e l’improcrastinabile necessità di mettere in atto un intervento complessivo di manutenzione straordinaria al fine di salvaguardare sia la sicurezza dei cittadini che vi transitano, che la struttura stessa”.

di 7 Galleria fotografica il degrado di Galleria Sant'Anna









“Nella nota – prosegue Conti – segnalavo inoltre la chiusura della viabilità in occasione di violente mareggiate e la necessità di intervenire con la progettazione e la realizzazione di opere di protezione a mare che impediscano alle onde di frangere direttamente sotto e contro la opere di sostegno della strada, facendo in modo che possano dissipare l’energia al largo prima di raggiungere la costa”.

Anas assicura che sono previsti lavori di realizzazione della nuova scogliera lato mare e successivo ripristino corticale dei pilastri e delle travi. “La fase progettuale è conclusa ed entro l’estate ci sarà la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice che potrà, pertanto, avviare il suddetto cantiere”.