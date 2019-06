Serie A2, Rari Nantes Camogli contro Telimar Palermo: la cronaca in diretta

Camogli. La Rari Nantes Camogli, in Serie A1, manca dal 2013. La sesta stagione consecutiva in Serie A2 può essere quella buona per la promozione. Tra i bianconeri e la massima categoria resta un solo ostacolo: il Telimar Palermo.

La squadra ligure ha vinto il girone Nord con 55 punti; i palermitani si sono classificati secondi nel girone Sud con 44 punti. Questa sera alla Giuva Baldini va in scena gara uno della serie finale.

La partita di ritorno è in programma mercoledì 26 giugno alle ore 20 in Sicilia; l’eventuale bella si giocherà sabato 29 giugno a Camogli.

La cronaca.

Il tabellino:

Rari Nantes Camogli – Telimar Palermo 0-0

(Parziali:

Rari Nantes Camogli: L. Gardella, A. Beggiato, A. Iaci, F. Licata, A. Pellerano, A. Cambiaso, L. Bisso, L. Barabino, G. Cocchiere, L. Mantero, R. Molinelli, A. Cuneo, E. Caliogna. All. Angelo Temellini.

Telimar Palermo: A. Lamoglia, A. Tuscano, G. Galioto, F. Di Patti, D. Occhione, R. Lo Dico, A. Giliberti, J. Saric, F. Lo Cascio, T. Tabbiani, A. Fabiano, M. Migliaccio, A. Sansone. All. Ivano Quartuccio.

Arbitri: Vittorio Frauenfelder (Salerno) e Alessandro Severo (Roma). Delegato: Carlo Salino.