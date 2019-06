Camogli. La Rari Nantes Camogli batte per 10 a 7 il Pescara e si aggiudica gara 1 di semifinale. Decisiva la tripletta sul finale di Caliogna che porta i padroni di casa sul più 4.

Avvio di partita equilibrato: le formazioni avanzano punto a punto fino al 3-3 di metà secondo parziale (1-1, 2-2). A cavallo fra secondo e terzo tempo i liguri prendono lo spunto e si portano sul doppio vantaggio con Iaci e Cocchiere, ma Giordano accorcia.

Le squadre si alternano ancora alla rete fino al 7-6 di fine terza frazione, quando Caliogna, negli ultimi 8 minuti di gara, sigla lo strappo definitivo fino al 10-6. A poco serve ai fini del punteggio il gol di Provenzano a 46″ dalla sirena.

La partita si è giocata in una Giuva Baldini colma, davanti a circa cinquecento persone. Presenti il sindaco Francesco Olivari e i consiglieri Robertino Macchiavello, Mario Marzi e Claudio Pompei.

Gara 2 si giocherà mercoledì 12 giugno alle ore 15 ad Ancona.

Nell’altra sfida che interessa i bianconeri, successo della Telimar Palermo sulla President Bologna per 9-6.

Il tabellino:

Spazio Rari Nantes Camogli – Pescara Nuoto e Pallanuoto 10-7

(Parziali: 1-1, 3-2, 3-3, 3-1)

Spazio Rari Nantes Camogli: L. Gardella, A. Beggiato, A. Iaci 1, F. Licata, A. Pellerano, A. Cambiaso 1, L. Mantero, L. Barabino, G. Cocchiere 3, N. Gatti 1, R. Molinelli, A. Cuneo 1, E. Caliogna 3. All. Temellini.

Pescara Nuoto e Pallanuoto: G. Volarevic, G. Di Nardo, M. Laurenzi, C. Di Fulvio 2, M. De Ioris, G. Sarnicola, D. Giordano 1, P. Provenzano 1, F. Di Fonzo, A. D’aloisio 2, E. Calcaterra, A. Agostini, F. Molina Rios 1. All. Malara.

Arbitri: Collantoni e Schiavo.

Note. Espulsi per comportamento antisportivo Gatti nel secondo tempo, D’Alosio e Iaci nel quarto tempo; per proteste Di Fonzo nel quarto tempo. Usciti per limite di falli Licata, Molinelli e Agostini nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Camogli 5 su 12; Pescara 5 su 15.