Sea Watch, Genova antifascista e Calp in presidio a ponte dei Mille dopo l’assemblea pubblica

Genova. Presidio a ponte dei Mille a partire dalle 20.30 in solidarietà alla nave ong Sea Watch che si trova al momento davanti al porto di Lampedusa dopo aver forzato il blocco imposto dal ministro dell’Interno Salvini.

A bordo della nave 42 migranti, allo stremo dopo due settimane in mare. La situazione è in evoluzione, con il ministro dell’Interno che minaccia l’uso della forza pubblica. Per questo Genova antifascista, che ha convocato alla 18 in piazza De Ferrari un’assemblea pubblica per spiegare le istanze che verranno portate in piazza nel corteo del 30 giugno, ha deciso di spostarsi a ponte dei Mille per un’iniziativa promossa in primo luogo dai portuali del Calp per “parlare della Se Watch 3”.

Questa mattina il Calp in un comunicato aveva ribadito la necessità di aprire i porti alle persone e alla Sea Watch 3.