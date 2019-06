Scooter contro bus in lungobisagno Dalmazia, grave motociclista

Genova. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio ha visto uno scooter scontrarsi con un autobus Amt.

E’ successo in lungobisagno Dalmazia, in Val Bisagno. Il conducente della due ruote, un uomo di 40 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto, oltre ai soccorsi, la polizia locale, impegnata nel gestire il traffico e a rilevare le cause e la dinamica dell’incidente.