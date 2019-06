Scippatore seriale del centro storico, esce dal carcere e torna a colpire

Genova. La Polizia di Stato di Genova, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato, un 42enne marocchino, irregolare e senza dimora, pluripregiudicato. Si tratta di uno scippatore seriale noto nel centro storico.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, per il reato di furto con strappo aggravato, il cittadino extracomunitario.

A seguito delle investigazioni svolte dalla sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile, sono stati raccolti gravi elementi di responsabilità a carico dell’uomo, in relazione a uno scippo commesso nel centro storico di Genova, lo scorso 28 maggio, ai danni di una turista finlandese.

Nella circostanza, il ladro aveva strappato la borsetta di mano alla vittima, che passeggiava con un’amica in via di Porta Soprana, facendo poi perdere le proprie tracce nel dedalo dei vicoli.

Avviate immediatamente le indagini, gli investigatori hanno acquisito e analizzato diverse ore di filmati di videosorveglianza, individuando anche alcuni testimoni che avevano visto lo scippatore disfarsi del portafogli sottratto alla vittima.

Decisiva per la veloce risoluzione del caso si è rivelata la pregressa conoscenza del soggetto da parte dei poliziotti, che ne hanno riconosciuto immediatamente la figura ed il modus operandi.

Infatti, il 42enne – dal 2016 – era stato arrestato più volte dalla Mobile, per una lunga serie di scippi e rapine commessi sempre nei vicoli del centro storico, ed era stato scarcerato da appena una settimana.

Rintracciato in via Vernazza, in centro, e identificato, è stato portato in carcere a Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.