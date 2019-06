Sciopero del personale dell’officina ferroviaria di Brignole contro la chiusura del sito

Genova. Oggi, lunedì 3 giugno, si svolge lo sciopero del personale dell’officina ferroviaria di Genova Brignole.

I lavoratori dell’Officina ferroviaria di Genova Brignole scioperano a causa della mancanza di garanzie riguardo il mantenimento del sito manutentivo dove operano 100 persone e dove si riparano i treni dei pendolari genovesi.

Durante la recente campagna elettorale, l’amministrazione comunale ha sottoscritto protocolli di intesa con le società del Gruppo FS che prevedono la cessione delle aree di Brignole per i progetti di allungamento della metropolitana.

Il sindacato e i lavoratori sostengono il potenziamento della metro da Brignole verso il levante cittadino, ma ritengono che debba coesistere con l’officina, e sono contrari a ipotesi di speculazione immobiliare sulle stesse aree che metterebbero a rischio 100 posti di lavoro.

Il sindacato ha pertanto chiesto al sindaco che il tracciato della metro sia collocato a valle dell’officina, aprendo un’interlocuzione con Trenitalia che, fino ad oggi, non si è dimostrata disponibile a un confronto costruttivo sulla difesa di posti di lavoro e attività nel Comune di Genova.

Inoltre stamani Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti, Ugl e Fast, hanno organizzato una assemblea alla quale sono stati invitati i capigruppo del consiglio comunale presso i locali del municipio Bassa Val Bisagno in piazza Manzoni. Il Pd in Regione ha pubblicato una nota in cui esprime solidarietà ai lavoratori.