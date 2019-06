San Salvatore di Cogorno, arriva il distributore di latte crudo

Domani, alle 10, in Piazza della Libertà a San Salvatore di Cogorno, si terrà l’inaugurazione del distributore automatico di latte crudo, yogurt, stracchino, ricotta e formaggi dell’azienda agricola La Marpea al Fior di Latte di Silvy Garibaldi. E’ il primo distributore automatico agricolo che viene aperto in zona.

“La zootecnia da latte– affermano il Presidente di Coldiretti Genova Valerio Sala e il Direttore di Coldiretti Genova Francesco Goffredo – è concentrata prevalentemente nelle vallate interne della provincia di Genova ed ha, oltre che valore economico, una funzione di indispensabile presidio del territorio e tutela dell´ambiente. Portare i prodotti delle nostre vallate nei centri cittadini è un modo per mettere direttamente in contatto il consumatore con le eccellenze della nostra terra e per sostenere i nostri allevatori che, con il loro lavoro e spirito imprenditoriale possono essere il motore trainante per il rilancio di molte zone dell’entroterra ligure”.