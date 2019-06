San Martino, sfonda il cancello con la macchina per uscire dal parcheggio

Genova. Una rincorsa, gas e via, verso il cancello che si sfonda e libera la automobile dal parcheggio chiuso. Fast and furious in salsa genovese.

E’ successo questa mattina, in via San Martino, nell’area park condivisa da Ekom e Acqua e Sapone: uno spazio adibito a parcheggio, che però la notte chiude, per evitare, appunto, parcheggi “abusivi”.

Evidentemente chi ha parcheggiato ieri sera, sperava di trovare poi il cancello aperto, ma così non è stato. E allora, la drastica soluzione: sfondare. Quindi, a mo di ariete, il conducente (pare una ragazza) ha lanciato la sua vettura contro il cancello, che al secondo tentativo si è sfondato.

Il video, caricato su Youtube da Pierluigi Pecetti, sta facendo il giro del web, mentre, scherzi a parte, sono iniziate le indagini per rintracciare l’automobilista