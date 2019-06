San Martino, chiude Benvenuti Fai da Te, lo storico negozio del bricolage che anticipò le grandi catene

Genova. Un altro negozio simbolo che se ne va. Chiude a San Martino lo storico bricolage “Benvenuti Fai da Te”, il primo negozio del genere aperto in città.

Il 31 luglio prossimo, infatti, sarà l’ultimo giorno di svendita dei prodotti in scorta, dopo la decisione di chiudere in battenti, per sempre.

L’azienda era nata il 5 maggio del 1964 come ingrosso di legnami, negli anni ’70 ha subito una trasformazione in vero e proprio centro bricolage, il primo nato a Genova, e come vero e proprio fiore all’occhiello ha sempre mantenuto la lavorazione del legno e dei suoi derivati.

Un riferimento decennale per molti genovesi, che negli anni si sono affidati a personale competente e sempre pronto a sviluppare e realizzare i progetti a volte molto fantasiosi della clientela. Il 31 luglio si chiude quindi una pagina di storia del commercio tradizionale genovese durata ben 55 anni.