San Fruttuoso, piede incastrato su pedale e vettura impazzita. Ottantenne si “schianta” su auto parcheggiata

Genova. Il piede che non riesce a togliersi dal pedale, la macchina che prende velocità e poi lo schianto, forte, e per fortuna senza altre persone coinvolte.

E’ successo questa mattina a San Fruttuoso, in fondo a Via Marina di Robilant a San Fruttuoso: il guidatore, un uomo di circa 80 anni, ha perso il controllo della vettura su cui stava viaggiando, finendo contro un’auto in sosta.

L’uomo è stato medicato dai medici del 118, e sul posto la polizia locale ha ricostruito i fatti: secondo quanto raccontato dallo stesso “pilota”, il piede sarebbe rimasto in qualche modo incastrato o bloccato sull’acceleratore, facendo impazzire la macchina. Solo una buona dose di fortuna ha evitato che in quei secondi nessuno si trovasse nel posto sbagliato al momento sbagliato.

(Foto di Roberto Musu)