Genova. Dormivano della grossa questa mattina i quattro esemplari di cinghiale, che nella notte hanno scelto di ‘bivaccare’ in una aiuola in piazza Giusti, a San Fruttuoso. A due passi dal via vai di pedoni e macchine.

Per questo motivo è stato deciso l’intervento: il rischio è infatti che la famigliola di ungulati, arrivati “al campeggio” con la quiete notturna, faccia qualche danno a cose o a persone, sentendosi in trappola nel caos diurno, di una delle zone più frequentate del quartiere.

Sul posto è giunta la polizia locale, che ha transennato la zona, e la polizia regionale, che ha predisposto le gabbie e un percorso protetto che ce li porti senza far danni. E’ comparso anche un retino, anche se vista la mole delle ‘bestiole’ pare decisamente incompatibile.