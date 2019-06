Salpa oggi da Genova la nave del Komandante Vasco: livrea rock e menù con i nomi delle canzoni

Genova. E’ arrivata questa mattina all’alba (chiara) e ripartirà questa sera per Cagliari. La Gnv Rhapsody, da qualche settimana la “Nave di Vasco” – customizzata in occasione dei concerti-evento in terra sarda – è pronta a salpare carica di fan diretti nell’isola che da tempo (10 anni) attende di ascoltare il rocker dal vivo.

La nave è stata allestita ai cantieri genovesi per il Vasco Non Stop Live ed è realizzata in collaborazione tra Live Nation e Gnv. I concerti in Sardegna del 18 e 19 giugno arrivano dopo Lignano Sabbiadoro e le sei tappe di San Siro a Milano.

Per arrivare a Cagliari ci vorranno 20 ore di viaggio. Che saranno tutte dedicate al Komandante. Dalla livrea sullo scafo, fino ai concerti che saranno trasmessi a bordo, ci saranno menu personalizzati con le pizze Sally, Albachiara, Gabry e così via. Chi assiste al concerto torna a dormire in nave e i cagliaritani potranno salire a bordo per visitarla durante la sua permanenza nel porto. La nave tornerà a Genova il 21 giugno con ripartenza il 20.