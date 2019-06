Salone Nautico, per l’edizione 2019 si attendono oltre 1000 espositori

Milano. Il Salone Nautico 2019, dal 19 al 24 settembre, promette di battere ogni record, superando sia in termini di espositori che di visitatori il risultato eccezionale dell’anno precedente. “Con i ritocchi del caso se non raggiungiamo i mille espositori li sfioriamo di un soffio (erano stati 951 nel 2018) e ci aspettiamo che anche il dato dei visitatori sarà incrementale (174mila nell’edizione precedente), uno più uno farà 2 e mezzo” risponde con una battuta il direttore commerciale del Salone Alessandro Campagna presentando i numeri della 59ma edizione.

“La macchina organizzativa è in anticipo del 26% rispetto allo scorso e c’è richiesta di un maggior spazio espositivo: nel panorama di yacht e superyacht assistiamo ad un incremento del 28%, con una tendenza maggiore su open e fly; aumenta del 48% la domanda per la vela sia per quanto riguarda gli entry level sia sul top di gamma, la cui dimensione aumenta ancora (fino a 70/80 piedi)”, spiega Campagna.

“Cresce del 73% la richiesta nel settore dei fuoribordo, dato che rispecchia le ottime performance di questo comparto. Le richieste del mondo degli accessori crescono, anch’esse, del 35%” spiega Campagna. Nell’insieme il 48% di questo incremento proviene dall’estero. “In termini di brand esposti, ad oggi possiamo crescere solamente del 3% – continua – Abbiamo già dovuto individuare nuove soluzioni tecniche per far fronte all’aumento delle richieste, dall’estensione dei pontili, all’ottimizzazione di alcune aree all’aperto” ma aggiunge “non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste”.

“Lo scorso anno ha avuto un numero record di visitatori ed era il Salone che seguiva la grave tragedia del Ponte Morandi, quest’anno è il Salone del rilancio e della ripresa, del rilancio e dell’ottimismo, della volontà di Genova e della Liguria di rinascere”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, partecipando a Milano alla presentazione della 59ma edizione del Salone Nautico.

“Veniamo fuori da una tragedia – sottolinea il sindaco Marco Bucci – ma la città ha dimostrato che quando si lavora tutti insieme le cose diventano record. E’ un po’ come si fa in barca dove non si può scendere o salire come si vuole ma bisogna andare verso un unico obiettivo”.