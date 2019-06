Sabato torna la Fiera della Maddalena, vicoli in festa tra musica, giochi e spaghettate collettive

Genova. Nel quartiere tra Le Vigne, via San Luca e via Garibaldi, nel centro storico, torna per la 14esima edizione la Fiera della Maddalena.

Per tutto il pomeriggio e la sera vicoli e piazze si animano con numerose attività per ogni fascia d’età. Dal calcio balilla al teatro di strada, dai giochi per bambini, a esibizione di cori, musica e letture, ma anche visite guidate e attori on the road.

Tra gli appuntamenti, a cena, la Pastasciutta in strada (ore 19.30 circa) e, dalle 21, concertone in piazza Cernaia con Irene Buselli, Irene Manca, Misentotale e f o l l o w t h e r i v e r.