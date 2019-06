Sabato 8 Giugno il Comitato Genitori della Scuola Primaria Grillo organizza una festa a Villetta di Negro per rilanciare il Parco: sport, laboratori e merenda

Il GiocaGrillo in Villetta: è il nome dell’iniziativa che si terrà Sabato 8 Giugno p.v. a partire dalle ore 15,00 nel Parco di Villetta di Negro, a cura del Comitato Genitori della Scuola Primaria Giano Grillo, in collaborazione con il Museo di Arte Orientale E. Chiossone.

L’evento – patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio Centro Est – sarà dalle 15 alle 18 e trasformerà Villetta di Negro in un luogo di divertimento per tutte le famiglie che saranno coinvolte in attività ludico sportive come ad esempio: Karate, Yoga, Arti circensi, Basket, Atletica, Scacchi, Chitarra. Ci saranno anche laboratori musicali, di inglese e di arte, oltre a un concerto del Conservatorio.

Per il Comitato Genitori Grillo, la scelta della location non è stata casuale, tanto che lo scopo della giornata è chiaramente esplicitato nello slogan “Riprendiamoci Villetta”: il Parco situato accanto alla scuola è, purtroppo, divenuto teatro di episodi di diffusa illegalità. “Torneremo a occupare legittimamente gli spazi di Villetta, frequentandola con genitori e bambini e anche con le scolaresche, come si faceva un tempo”, affermano con convinzione le mamme e le insegnanti della Giano Grillo.

“L’iniziativa – commenta la Presidente del Comitato, Ombrina Pistarino – non vorrebbe essere, infatti, solo una giornata di divertimento all’aria aperta per festeggiare la fine dell’anno scolastico, ma nelle nostre intenzioni, vorrebbe essere anche l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e l’amministrazione comunale sulla situazione del Parco, con l’auspicio di contribuire al suo rilancio: noi intanto lo animeremo, almeno per quel giorno”.

Sono state coinvolte numerose associazioni sportive o ricreative attive, prevalentemente, nel centro cittadino, solo per citarne alcune: Scuola di Robotica, Red Yoga, Valentina Centenaro, Virtus Basket, Jakukai Arti Marziali, Laboratorio Odradek, Atletica Trionfo Ligure, Lab Stories scuola di lingue, Scuola di scacchi Circolo Scacchistico Venturini.

“Siamo particolarmente soddisfatti – prosegue Carola Pareschi, promotrice della giornata – dell’adesione di numerose associazioni, del CIV Sestiere Carlo Felice e del CIV Corvetto, delle istituzioni locali e del Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone (che ha sede all’interno del Parco), che per la giornata organizzerà un colorato laboratorio Kodomo No Hi, per festeggiare i bambini realizzando carpe di stoffa colorata e iris attraverso la tecnica degli origami”.

La cittadinanza è invitata a partecipare, si tratta di un evento gratuito e non sarà necessario prenotarsi. Sarà offerta la merenda a tutti i giovani partecipanti.

Si allega volantino con dettaglio attività.

Per ulteriori info:

comitatogenitorigrillo@gmail.com