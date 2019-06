Robot, stampe 3d e laboratori per ragazzi: nasce MadLab 2.0

Genova. Sabato 8 maggio dalle 17e30 alle 19, in occasione della Fiera della Maddalena, il MadLab 2.0 inaugura i nuovi spazi.

MadLab 2.0 è un laboratorio che si occupa di stampa 3D e robotica umanoide. Organizza corsi di formazione sulla stampa additiva rivolti a professionisti, semplici appassionati, docenti, ragazzi e utenti delle fasce più deboli. All’interno dei locali vengono strutturati laboratori, visite didattiche e interventi di divulgazione scientifica per bambini/e e ragazzi/e delle scuole di ogni ordine e grado, in accordo con gli insegnanti interessati e in linea con i programmi ministeriali.

All’inizio del 2018 MadLab 2.0 ha iniziato i lavori di ampliamento, annettendo al volume preesistente anche le stanze del civico 117r. Qui sono stati allestiti un’area accoglienza e i

laboratori di robotica umanoide e stampa 3D, cosicché i vecchi spazi, convertiti definitivamente in aula didattica, potessero essere dedicati alla formazione, mission primaria della SIAVS.

MadLab nasce nel 2015 da un progetto di Cooperativa Il Laboratorio in collaborazione con le associazioni Festival della Scienza e Scuola di Robotica, nel 2017 diventa MadLab 2.0, una start up innovativa a vocazione sociale (SIAVS srl). Ad aprile 2018 ai due soci storici si aggiunge Beready, società milanese di marketing che, grazie al proprio appoggio, consente al MadLab 2.0 di partecipare al bando dedicato a start up innovative del Comune di Genova, vinto nel gennaio 2018.

MadLab 2.0 offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale e stampa 3D, lavorando sempre in coprogettazione con il cliente e intervenendo in qualsiasi momento del processo di stampa. La personalizzazione è uno dei punti di forza di MadLab 2.0 e ben si accorda con la filosofia di economia circolare che vuole promuovere: l’autoproduzione e il concetto di zero waste sono tra i messaggi cardine su cui si basa la SIAVS.

Il riciclo e la sostenibilità sono infatti gli argomenti su cui vengono maggiormente focalizzate le attività di ricerca, sperimentando metodi sostenibili di stampa partendo dal recupero delle plastiche.

Madlab 2.0 costruisce inoltre progetti di retail comunication non solo gestendo l’attività e l’interazione dei robot umanoidi con il pubblico, ma anche formando i dipendenti di aziende, enti, musei.