Rifiuti pericolosi, cosa sono e dove buttarli a Genova

Alcuni tipi di rifiuti sono definiti pericolosi per le conseguenze che possono avere sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Raccoglierli e differenziarli, dunque, permette anche di salvaguardare e tutelare la sicurezza.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI PERICOLOSI:

olii esausti (recipienti compresi) di origine minerale o sintetica, usati per motori e macchine, o di origine vegetale. Sono molto inquinanti, se dispersi nell’ambiente si infiltrano nel terreno e possono contaminare le falde acquifere;

tossici e infiammabili: sono etichettati T e/o F. Possono compromettere gravemente la salute di persone e animali;

chimici domestici (recipienti compresi), detersivi, insetticidi, tarmicidi, prodotti chimici per fotografia, alcool etilico e denaturato, detergenti per il bagno, trielina, prodotti per lucidare, decalcificanti, concimi chimici, diserbanti, anticrittogamici, disinfettanti, acidi e soluzioni chimiche;

vernici e solventi (recipienti compresi): pitture, vernici, solventi, sverniciatori, collanti, stucchi, sigillanti, smacchiatori, lucidanti, antiruggine;

termometri;

neon e lampadine: tubi al neon, lampade alogene, lampade fluorescenti.

I rifiuti pericolosi vengono resi inerti e smaltiti attraverso specifici trattamenti ad opera di ditte specializzate. Si possono riconoscere dai simboli riportati sui loro contenitori.

DOVE LI BUTTO? Ecco cosa si può fare con i rifiuti pericolosi:

Portarli alle Isole Ecologiche: il personale Amiu li ritira gratuitamente e li avvia allo smaltimento (postazioni e sconti TARI nel dettaglio qui consegnarli al camioncino EcoCar, un furgoncino predisposto da Amiu alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi di provenienza domestica. Opera settimanalmente nelle vie cittadine, in ore e giorni prefissati (dettagli qui: https://www.amiu.genova.it/servizi/ecocar/); consegnarli al camioncino EcoVan, il furgoncino che si occupa anche della raccolta dei rifiuti ingombranti e dei piccoli RAEE a Genova (dettagli qui: https://www.amiu.genova.it/servizi/ecovan/).

Cosa NON si può fare con i rifiuti pericolosi:

abbandonarli per strada e accanto ai cassonetti dei rifiuti; metterli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti; metterli nei contenitori per la raccolta differenziata; smontare e separare parti di elettrodomestici, batterie, contenitori di toner per stampanti, scaldarli o bruciarli.