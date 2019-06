Recco, ecco la nuova giunta. Cinque gli assessore più altrettanti consiglieri delegati

Recco. Carlo Gandolfo, nuovo sindaco di Recco, ha definito la nuova giunta che lo affiancherà nella gestione del Comune nei prossimi cinque anni. Il primo cittadino avrà la delega al Bilancio e Tributi, Personale, Igiene e Sanità, Fondi comunitari, Polizia municipale, Turismo, Servizi informatici.

Il nuovo sindaco ha dovuto lavorare di cesello per costruire la sua squadra eterogenea e composita. “Ho voluto assicurare spazio a tutte le realtà del Centrodestra che mi hanno sostenuto nel corso della campagna elettorale. La nomina del vicesindaco – spiega Carlo Gandolfo – rientra appunto nel rispetto degli accordi intercorsi fin dal principio con le tutte le forze politiche in campo. È una squadra operativa, un’ottima squadra che raggiungerà risultati importanti, come rendere esecutivo il progetto di rigenerazione urbana, su cui stiamo lavorando da due anni, che abbiamo proposto alla città e che ci ha permesso raccogliere un forte consenso elettorale. Nessuno dei consiglieri eletti è rimasto fuori, tutti hanno avuto deleghe importanti”.

Recco vanta grande qualità e cultura dell’attività sportiva e per far crescere e qualificare ulteriormente non solo le strutture ma anche il già ricco tessuto associativo del settore, Gandolfo ha voluto una persona dedicata esclusivamente allo sport evitando di soffocare questa delega, strategica per la sua amministrazione, in un settore più ampio e composito. Il nuovo sindaco, inoltre, ha ritenuto di individuare anche un consigliere esclusivamente delegato all’impiantistica sportiva, altra grande opportunità da sviluppare.

La nuova compagine amministrativa è così formata:

– Edvige Fanin sarà il Vicesindaco, con delega all’Ambiente;

– Caterina Peragallo, Assessore ai Lavori pubblici, Demanio Marittimo, Manutenzione e Frazioni;

– Enrico Zanini, Assessore all’Urbanistica, Edilizia, Attività produttive, Cultura;

– Francesca Aprile, Assessore ai Servizi sociali, Tradizioni locali e Gemellaggi;

– Davide Lombardo Manerba, Assessore alla Pubblica istruzione e Politiche giovanili;

Altre deleghe andranno ai consiglieri Franco Senarega (Viabilità e Sicurezza del Territorio), Maria Zanzi (Protezione civile e Pari opportunità), Nanni Capurro (Cimiteriali e Urp), Luigi Massone (Sport), Sara Rastelli (Impiantistica sportiva).

La Giunta comunale di Recco ha cinque assessori. Quattro sono gli esordienti assoluti mentre Caterina Peragallo, che faceva già parte della giunta Capurro, è stata riconfermata e Gandolfo le ha chiesto di occuparsi dell’attuazioni di una delle parti più qualificanti del programma amministrativo. In occasione del Consiglio comunale di insediamento, il sindaco Gandolfo ha annunciato che il gruppo “Lista per Recco” proporrà per l’elezione a Presidente dell’Assemblea il consigliere Paolo Nicola Badalini, che ha già ricoperto con grande competenza questo ruolo nel mandato precedente.