Rapallo, fuga di gas nella notte

Rapallo. Ci sono volute quasi cinque ore prima di poter riaprire via Pietrafraccia a Rapallo, interessata da una fuga di gas.

Sul posto, da ieri intorno alle 20.45 e sino alla mezzanotte e mezza di questa notte, due squadre dei vigili del fuoco, compreso il supporto da Genova.

Per la messa in sicurezza non sono state comunque necessarie evacuazioni di abitanti della zona.