Raffica di furti a Coronata, i cittadini chiedono più vigilanza

Genova. Arriva dal coordinatore metropolitano dei Verdi, che è anche residente a Coronata, la richiesta a Prefettura e Forze dell’Ordine di intensificare i controlli In quel quartiere che, da tempo, è sotto l’attenzione dei “topi di appartamento”

“Da almeno quindici giorni, l’ultimo si è verificato ieri sera – spiega Spanò – siamo in balia di loschi individui, che razziano le abitazioni. Questo avviene prima dell’imbrunire e prosegue sino a tarda notte, l’ultimo furto con scasso si è verificato ieri sera. Ad oggi si contano almeno otto o dieci colpi accertati e altrettanti tentativi con scasso andati a vuoto.

I residenti si sentono accerchiati da questi malfattori – prosegue – vivono nel terrore temendo di ricevere una loro visita. Abbiamo chiamato più volte le forze dell’ordine che ringrazio, sono intervenute prontamente, però non basta, poiché gli agenti non possono fare miracoli, si limitano a rilevare il furto e ispezionare il territorio, di più non possono fare.

“A mio parere, ed essendo totalmente contrario alle ronde – conclude Spanò – ritengo che sarebbe estremamente importante che la Prefettura desse disposizioni alla Questura e ai Carabinieri di organizzare una maggiore vigilanza negli orari sopracitati, affinché venga ispezionata la zona di Coronata alta”.