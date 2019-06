Genova. Questa mattina i vigili del fuoco della sede di San Benigno sono intervenuti in via Quinto per un incidente stradale.

La vettura guidata da una donna, per motivi in via di accertamento, ha urtato una macchina parcheggiata finendo la sua corsa su un fianco.

Foto 2 di 2



I vigili del fuoco, dopo aver stabilizzato la vettura si sono introdotti dal portellone posteriore e hanno estratto con la massima attenzione la signora. La stessa è stata consegnata alle cure del personale del 118 che è intervenuto con l’automedica e l’ambulanza.

Infine i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura raddrizzandola. Il traffico è stato gestito dalla polizia locale.