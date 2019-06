Quinto, Pellegrini rinnova per tre anni: “Ora sotto con le Universiadi”

Genova. Una buona notizia per i biancorossi. Anzi, tre. Nell’ordine: il portiere Pierre Pellegrini ha rinnovato il suo contratto con l’Iren Genova Quinto, lo ha fatto per i prossimi tre anni, ed è stato inserito da Alberto Angelini fra gli atleti che prenderanno parte, ad inizio giugno, al collegiale di Ostia in vista delle Universiadi che si terranno a Napoli nella prima metà di luglio.

“Mi mancano ancora un paio d’anni alla laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche – spiega Pellegrini – e siccome ritengo che in Liguria, eccezion fatta per ovvi motivi per la Pro Recco, la piazza migliore per giocare sia proprio il Quinto, ecco che non ho avuto alcun dubbio nel prendere questa decisione, rinnovando il contratto. Il progetto della società ambizioso, guarda anche alle coppe europee nei prossimi due-tre anni, quindi sono onorato che sia stato inserito in questo piano, che mi stimola a fare sempre meglio. E sono onorato di poter rappresentare la società anche nei prossimi collegiali di Ostia in preparazione delle Universiadi: saremo tre portieri e alla fine saranno convocati in due, darò il meglio per esserci“.

Foto di Paolo Zeggio