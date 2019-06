Quinto, iniziati i lavori di ripascimento della spiaggia Gianelli. L’intervento dopo la riprofilatura

Genova. Sono iniziati ieri i lavori di ripascimento della spiaggia Gianelli a Quinti, una delle più frequentate di quelle “urbane”.

L’intervento di Aster è iniziato al termine dei lavori di riprofilatura dell’arenile, pesantemente “rimodellato” dalle consuete mareggiate invernali. Nei prossimi giorni le operazioni dovrebbero concludersi: per i primi giorni il mare sarà leggermente torbido a causa delle polveri in sospensione.

L’intervento, atteso, non ha mancato di suscitare qualche polemica in line, soprattutto per le tempistiche: non sono pochi quelli che lamentano il fatto che una tale operazione sarebbe dovuta essere svolta prima e non a stagione balneare già iniziata. Meglio tardi che mai? Forse, ma meglio prima che tardi.