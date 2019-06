Querela di Viale (Municipio Medio Levante) a consigliere Pd dopo accuse di sessismo, giovani leghisti a sostegno del loro vicepresidente

Genova. I Giovani leghisti di Genova si schierano “compatti e senza esitazioni” a sostegno del consigliere e vicepresidente del Municipio Medio Levante Giorgio Viale, come scrivono in una nota.

Ieri la notizia che il consigliere municipale del Medio Levante (e segretario del Circolo di Albaro) del Pd Elena Putti era stata querelata da Viale dopo aver denunciato su Facebook un attacco sessista da parte di due consiglieri leghisti.

“Rimaniamo basiti – scrivono – nel leggere certe esternazioni da parte di vari esponenti di quel Partito Democratico che invece di pensare a dare un contributo serio per trovare soluzioni ai problemi quotidiani delle persone, che molto spesso si risolverebbero con il solo buon senso, perde tempo per fare della “caciara” politica. Il giochetto di alzare la voce per ergersi a vittime e raccogliere qualche votarello non funziona più”.