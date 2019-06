Quattro atleti dell’Ardita ai campionati italiani di gym boxe

Genova. Tra oggi, sabato 29, e domenica, domenica 30 giugno, a Lido di Fermo, nelle Marche, si svolgeranno i campionati italiani di gym boxe, l’ultima nata tra le specialità della boxe voluta dalla Fpi.

La rappresentativa ligure si schiera ai nastri di partenza con una numerosa compagine guidata dal direttore tecnico regionale Alfredo Genchi, armata di grande volontà e con alcune buone potenzialità di podi.

Anche nella gym boxe l’Ardita Boxing da il proprio significativo contributo schierando ben quattro pugili freschi campioni regionali: Monica Del Portillo, Federico Sasso, Francesco Chiapparino e Piero Picasso.

I grigiorossi saranno guidati dai loro tecnici responsabili della Gym Boxe Mauro Pagano e Giancarlo Cilia, i quali ripongono molte speranze sui loro atleti, in particolar modo su Francesco Chiapparino e Federico Sasso che hanno ben figurato durante il campionato ligure e che nutrono ambizioni di medaglie anche nella kermesse nazionale.

Monica Del Portillo e il presidente Piero Picasso rivestono il ruolo di outsider, ma non per questo partono battuti in quanto non manca loro la grinta e l’entusiasmo per rivelarsi magari le sorprese del torneo

Così come nella savate, nella kick boxing e nel pugilato, l’Ardita Boxing Club rappresenta ormai un punto di riferimento per chi voglia affrontare questa nuova specialità che tanto successo sta avendo in Liguria grazie anche all’impulso dato dalla presidenza ligure nella persona di Consuelo Dessena e all’organizzazione di pregevoli riunioni pugilistiche sviluppatesi negli ultimi mesi nelle varie province.

Per la prossima stagione peraltro il team guidato da Piero Picasso, Giancarlo Cilia, Mauro Pagano e Marco Nocentini ha già messo in programma un corso di Gym Boxe nella nuova palestra Ardita 2 di via Carrara.