“Quasi amici”, a Chiavari incontro sul rapporto tra banche e cittadini organizzato dalla Cgil

Chiavari. Mercoledì 11 giugno 2019 alle ore 16,30 a Chiavari presso la sala Livellara in Via Delpino 2 la Cgil del Tigullio e la Fisac organizzano l’incontro pubblico dal titolo “Quasi amici”.

L’incontro, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Chiavari, ha l’obiettivo di fare un po’ di chiarezza nel rapporto tra chi colloca prodotti assicurativo-bancari e chi li acquista.

In questi anni, sono innumerevoli gli scandali che hanno attraversato pressoché l’intera galassia bancaria italiana, da banca Etruria al Monte dei Paschi, dall’ormai annosa questione di Carige allo scandalo dei diamanti del Banco popolare. Anche il mondo assicurativo non è stato esente, se pensiamo al crack Ligresti che portò all’assorbimento di Sai Assicurazioni nel gruppo Unipol.

Data la situazione, risulta evidente come si siano deteriorati i rapporti fra istituti e consumatori: questi ultimi, ormai, si sentono traditi e smarriti; è venuto meno il rapporto di fiducia, il concetto di banca del territorio, quella sicurezza che una volta permetteva di affermare “è come averli messi in banca”. Oggi, i consumatori non hanno più quella sicurezza e gli operatori, di conseguenza, non godono più di quel credito.

Come fare per cercare di tornare se non amici, almeno “Quasi amici”, da cui il titolo dell’appuntamento, quindi per recuperare almeno una parte del rapporto compromesso in questi anni?

L’incontro fornirà l’occasione per ascoltare la voce dei lavoratori dei settori interessati, ma anche dei cittadini-consumatori, che richiedono maggiori tutele. Verrà inoltre richiamato un altro aspetto, spesso ignorato o sottovalutato come lo stress lavoro correlato.