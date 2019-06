Proposta di legge per eliminare la carta inutile dal consiglio regionale della Liguria

Genova. Una proposta di legge per eliminare i documenti di carta dal Consiglio regionale della Liguria sostituendoli con sistemi informatici. E’ l’idea annunciata dalla capogruppo M5S Alice Salvatore oggi pomeriggio a Genova durante i lavori dell’assemblea.

La proposta conterrà l’ipotesi di dotare ogni consigliere e assessore regionale di un tablet in modo da “non sprecare più carta durante la discussione e approvazione di interrogazioni, ordini del giorno o delibere.

“Abbiamo più volte chiesto di trasmettere le sedute dell’assemblea in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Liguria – aggiunge Salvatore – ci sembra incredibile che Liguria Digitale non riesca a farlo, abbiamo un collaboratore part time per il digitale del gruppo M5S che sarebbe in grado di farlo”.