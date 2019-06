Prolungamento metropolitana, affidate progettazioni per Canepari e piazza Martinez. Entro luglio le carte

Genova Il bando di affidamento per la progettazione del prolungamento verso piazza Martinez e verso Canepari della metropolitana genovese è arrivato a buon fine, individuando i soggetti che si occuperanno di dare forma a questi interventi.

Adesso le ditte appaltatrici entro 65 giorni dalla scadenza dei termini dovranno presentare il progetto. Si parla quindi di “avere le carte” entro il mese di luglio, per poi, quindi, partire con l’iter di approvazione e poi esecuzione.

Il bando era diviso in due lotti: il primo, per la tratta Brin-Canepari, è stato vinto dal raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Systra-Sotecni spa, Italferr spa e Seteco Ingegneria Srl, che ha presentato un offerta con un ribasso del 42,92% sulla base economica del bando di 2,4 milioni, cioè 1,3 milioni per fare la progettazione definitiva, con 24 giorni di riduzione sui tempi previsti.

Il secondo lotto, per la tratta Brignole-piazza Martinez è stato invece vinto dal raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Rina Consulting spa e Metropolitane Milanesi spa, con un ribasso del 37,51% sulla base d’asta di 781 mila euro circa, cioè con una proposta di 488.637 euro e 16 giorni di riduzione sui tempi previsti.

Previsti anche subappalti per indagini, rilievi e valutazioni varie che per il primo lotto prevedono la partecipazione delle ditte Eores, Geotec spa, Vincenzetto srl, Dimms Control, Mit Ambiente srl e Nabla Quadro srl, mentre per il secondo lotto le ditte Geologia Verticale Studio associato, M3d Costruzioni speciale srl, Tecno In spa, Studio Goso, Aesse Ambiente srl, Studi Tecnico Alessandra.

Recentemente Comune di Genova e Gruppo Fs italiane hanno firmato un protocollo di intesa per la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse di Terralba, che prevederebbe anche nuovi insediamenti abitativi e commerciali. L’amministrazione ha ottenuto, per gli sviluppi della Metropolitana verso Terralba e verso Rivarolo e per un’ulteriore flotta di 14 treni, finanziamenti per complessivi 152 milioni di euro.