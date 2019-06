Pro Recco, Felugo: “Accettiamo il verdetto, non giudichiamo la squadra da una gara”

Recco. Tanta delusione al termine della semifinale di Champions League, ma sempre con la testa alta perché la stagione della Pro Recco, con scudetto, Coppa Italia e tante prestazioni gagliarde, non si deve giudicare da una gara nata male e finita peggio.

“Abbiamo visto una partita incredibile, in cui è successo di tutto – commenta il presidente Maurizio Felugo -. La differenza l’ha fatta la difesa, la nostra, che per tutta la stagione è stata insormontabile e oggi, invece, è stata imprecisa concedendo alcuni gol facili. Accettiamo il verdetto e facciamo i complimenti all’Olympiakos che ha dimostrato di essere una squadra molto forte. Questo è lo sport, si vince e si perde, da un po’ di anni giochiamo semifinali e finali ma ci gira male. Non giudichiamo tutto attraverso una partita, la squadra ha disputato una stagione straordinaria facendo vedere una pallanuoto fantastica. Adesso, con calma, analizzeremo insieme al mister che cosa non ha funzionato e dove possiamo migliorare”.

“All’inizio abbiamo subito troppi gol facili, poi abbiamo fatto di tutto per recuperare la gara – afferma mister Ratko Rudic -. Una volta raggiunto il pareggio abbiamo preso una rete sfortunata, ma l’Olympiakos ha vinto con merito”.