Rapallo. Un sole splendente e condizioni del mare praticamente perfette, a parte una certa brezza, hanno salutato la prima gara del 60° Palio remiero del Tigullio. Non casuale la decisione di partire proprio da Rapallo, come ha più volte sottolineato Carolina Birindelli, presidente dell’Associazione amatori palio: “ripartire da Rapallo ha un valore altamente simbolico, significa testimoniare che il Tigullio è forte, è coeso e si sa rialzare anche di fronte a calamità come la mareggiata dell’ottobre scorso, che ha causato gravi danni a molte attività, una calamità della quale Rapallo è diventata simbolo, duramente colpita ha saputo rinascere, più bella di prima e oggi siamo qui proprio per questo”.

Da segnalare oltre agli equipaggi di casa, nelle imbarcazioni di vetroresina, la presenza del Circolo Velico Porto Azzurro, in arrivo dall’Isola d’Elba per competere nelle acque del Tigullio, segno che l’eco del Palio Remiero si sta allargando anche oltre i confini della Liguria.

Entrando negli aspetti squisitamente agonistici ecco di seguito i risultati delle gare delle varie categorie, che sono scese in mare oggi.

Categoria Master

1° classificato – CPDR (Centro Pescatori Dilettanti Rapallo) con l’equipaggio formato da: Ivano Maccaferri, Claudio Chiarelli, Massimo Solari, Luca Franceschetti e Valentina Scalfi (timoniere)

2° classificato – LNI Sestri Levante

3° classificato – San Michele di Pagana

Categoria Juniores

1° classificato – San Michele di Pagana, con l’equipaggio: Giovanni Pittari, Christian Parodi, Angelo Broccati, Luca Capannelli e Laura Floris (timoniere)

2° classificato – Lega Navale Sestri Levante

Categoria Femminile

1° classificato – “G. Figari” Santa Margherita Ligure, con l’equipaggio: Silvia Simoni, Martina Frattoni, Micol Negrello, Sara Ambrosini e Sebastiano Costantini (timoniere)

2° classificato – San Michele di Pagana

3° classificato – CPDR

4° classificato – LNI Sestri Levante

5° classificato – LNI Chiavari

Categoria Senior

1° classificato – Santa Margherita Ligure, con l’equipaggio: Sebastiano Costantini, Riccardo Altemani, Alex Solari, Giovanni Solari e Gian Battista Figari

2° classificato – Porto Azzurro (Isola d’Elba)

3° classificato – CPDR “B”

4° classificato – Sestri Levante

5° classificato – CPDR “A”

Categoria Gozzi 22 palmi in legno

1° classificato – Lega Navale Sestri Levante, con: Michele Balistreri, Edoardo Cascino, Domenico Ballotta, Filippo Franchini e Antonio Sanguineti

2° classificato – San Michele di Pagana

3° classificato – Lega Navale Chiavari e Lavagna

4° classificato – Compagnia Remiera Lavagnese

5° classificato – Lega Navale Rapallo

Prossimo appuntamento il 30 giugno a Sestri Levante.