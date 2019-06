Prima Categoria: Città di Cogoleto al via

Cogoleto. E’ nata la nuova realtà sportiva, che prenderà il nome di Città di Cogoleto.

La società del presidente Carlo Schelotto, storico numero uno dello Sciarborasca, di cui è stato presidente per ben tredici anni, parteciperà al campionato di Prima Categoria.

La nuova creatura non si occuperà soltanto di prima squadra, ma anche di settore giovanile.

“Per dare sostanza e credibilità al progetto sportivo, abbiamo scelto come allenatore Derio Parodi, la cui carriera si commenta da sola – afferma il direttore sportivo Claudio Nucci – il mister, ha allenato squdre come Savona, Millesimo, Arenzano, Varazze, Pietra Ligure, Albissola, Sassello… oltre ad essere un ottimo tecnico, sa gestire il gruppo come pochi, riteniamo sia l’uomo ed il mister ideale per la nostra società”.

Derio Parodi si avvarrà della preziosa collaborazione di Luciano Parodi e del preparatore dei portieri Maurizio Recagno.

Lo staff dirigenziale della prima squadra, oltre a Schelotto e Nucci, è composto da Angelo Rizzi, Roberto Bona. Angelo Vallarino e dal vice presidente Simone Aloe.