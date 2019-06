Presentato a Genova il sistema robotizzato che previene la caduta dell’anziano

Genova. E’ stato presentato a Genova durante il Silver Economy Forum a palazzo della Borsa il robot Hunova, della start up genovese Movendo, un’innovativa strumentazione che – promette il claim – previene la caduta dell’anziano.

Al convegno di presentazione di Movendo, moderato dal Ceo dell’azienda Simone Ungaro, anche il presidente di Ansaldo Energia e ad del Galliera Giuseppe Zampini e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Sono sufficienti 20 minuti di test per prevenire la caduta di un anziano, la seconda causa di mortalità (dopo l’incidente stradale) e invalidità al mondo per le persone sopra i 65 anni (World Health Organization). Il fenomeno riguarda 37 milioni di persone nel mondo ogni anno.

Il silver index è il primo test oggettivo, clinicamente testato, in grado di predire e prevenire la caduta nell’anziano e di proporre al contempo un percorso di allenamento o riabilitazione personalizzato.

Il test è basato su un algoritmo che sintetizza e migliora le scale cliniche e robotiche in uso (Short Physical Performance Battery, Performance Oriented Mobility Assesment, Timed Up & Go Test), consentendo in circa 20 minuti di avere una valutazione oggettiva e personalizzata sul rischio di caduta.

Il silver Index è stato realizzato in 36 mesi di ricerca e sviluppo insieme all’Ospedale Galliera di Genova, con una popolazione di 150 pazienti. Il robot hunova è già stato utilizzato con oltre 5000 pazienti in ospedali e centri specializzati nel mondo in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, pediatrico e sportivo.

Movendo Technology – 51% Dompé holdings, 42% gli inventori fondatori Simone Ungaro, Carlo Sanfilippo e Jody Saglia, 7% IIT, Istituto italiano di tecnologia – è a 2 anni dall’inizio dell’attività industriale e commerciale una medical company di riferimento nel settore della robotica riabilitativa internazionale. Ad oggi sono utilizzati nel Mondo più di 70 robot hunova: l’Italia con più di 30 unità, la Germania in cui le installazioni fatte sono vicine alle 10 unità, Stati Uniti, Olanda, Repubblica Ceca, Grecia e Dubai