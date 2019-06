Pontedecimo, riapre sezione polizia locale di via Rivera. Presto anche a Cornigliano

Genova. Riapre, a Pontedecimo, la sezione della Polizia Locale di via G. Rivera 1 cancello; gli orari di ricevimento del pubblico sono dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30 durante tutti i giorni della settimana.

“Questa azione consolida l’impegno dell’amministrazione comunale verso una città sempre più sicura – scrive l’ufficio stampa dell’amministrazione civica – obiettivo che si sta perseguendo anche aumentando la presenza della Polizia Locale nelle delegazioni cittadine. È in quest’ottica che si stanno riaprendo alcune sezioni territoriali e che, per le altre già presenti e attive nelle varie delegazioni, si sta provvedendo ad una profonda opera di razionalizzazione e di implementazione degli orari di apertura”.

La riapertura della sezione di Pontedecimo segue quelle di Struppa e di Voltri, mentre si sta ultimando quella di Cornigliano che sarà operativa nella nuova sede di via Bertolotti. Si tratta di sezioni che rivestono particolare importanza per la posizione sul confine del territorio comunale o perchè operano in quartieri con realtà sociali complesse. In un caso, per la sezione di Voltri, la razionalizzazione ha imposto un’alternanza con la sezione di Pra’.

«L’apertura di nuovi uffici front-office della Polizia Locale fa parte di una più ampia strategia di prossimità da parte della civica amministrazione – spiega Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale -. Da questa settimana le sedi di Pontedecimo, Struppa e Voltri torneranno, finalmente, ad essere punti di riferimento per i nostri cittadini e presìdi sui territori posti ai confini della nostra città».