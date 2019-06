Ponte via del Peralto, novanta giorni di chiusura per la messa in sicurezza. I dettagli della viabilità alternativa

Genova. Da martedì 25 giugno il ponte di via del Peralto sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che dureranno circa novanta giorni. Per tutto questo periodo, e comunque sino a cessate esigenze, il tratto compreso tra via Costanzi e la strada di accesso a Torre Specola sarà interdetto al transito veicolare e pedonale in entrambe le direzioni.

Il collegamento veicolare proveniente dal centro cittadino sarà assicurato percorrendo via Costanzi, via Asmara nel tratto che si distacca da via Costanzi e all’altezza dell’intersezione con via Parco del Peralto per poi proseguire a destra in via del Peralto nel tratto a senso unico di circolazione sino all’immissione nell’omonima strada.

Il collegamento veicolare proveniente dal quartiere di Granarolo, invece, rimarrà invariato fino al punto interessato dalla chiusura temporanea (all’altezza della strada di accesso a Torre Specola) ma non sarà possibile proseguire in direzione centro.

Il collegamento pedonale con via del Peralto sarà possibile percorrendo via Asmara all’altezza di via Costanzi oppure attraverso le varie accorciatoie che, tramite sentieri, si distaccano da quest’ultima.