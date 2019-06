Ponte Morandi, Toti: “Oggi comincia la ricostruzione”

Genova. “Oggi cominciamo formalmente la ricostruzione del nuovo ponte di Genova che in realtà è cominciata già da tempo”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Radio 1 rimarca l’importanza simbolica “della prima gettata di cemento per il primo pilastro del nuovo ponte, che finora tutti hanno visto solo nei disegni di Renzo Piano” prevista oggi pomeriggio in val Polcevera.

Venerdì, giorno della demolizione tramite esplosivo delle pile 10 e 11, “sarà una giornata complessa per la logistica e i cittadini ma che ne vale molte centinaia in avvenire, – commenta il presidente – negli stabilimenti Fincantieri si stanno costruendo le travi del ponte e tutti i manufatti in acciaio che lo completeranno, subito dopo l’esplosione sarà consegnata a Genova la prima trave proveniente dagli stabilimenti di Fincantieri”