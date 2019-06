Ponte Morandi, Salvini: “Sarò a Genova il 28 giugno per l’esplosione”

Genova. “Conto di essere a Genova, spero di essere a Genova, venerdì 28 giugno per l’abbattimento definitivo di quello che rimane del vecchio ponte e mantenere nei tempi e nei modi la promessa di costruire un nuovo ponte, una promessa che abbiamo fatto ai genovesi e agli italiani”. Lo ha detto su una diretta Facebook questa mattina il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

L’ultimo blitz di Salvini a Genova era stato in via Capello, all’incrocio con via Porro, proprio a due passi dal moncone est che sarà presto abbattuto, in visita agli interferiti dal cantiere ai quali aveva promesso indennizzi e rimborsi.

Sabato scorso, invece, il ministro era a Recco, dove ha una seconda casa, e ha ribadito come non “tollererà ritardi nella realizzazione del nuovo ponte dovuti alle democrazie”.