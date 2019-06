Ponte Morandi, polemica Pd sulla gestione dei detriti: “Non esiste ancora un piano”

Genova. Si è parlato del piano di smaltimento per il materiale derivante dalla demolizione di ponte Morandi e dei palazzi sottostanti in consiglio regionale. Il tema è stato oggetto di un duro attacco da parte del Pd al commissario per la ricostruzione Marco Bucci, “responsabile – dice il capogruppo dem Giovanni Lunardon – dell’assenza di un piano definitivo di smaltimento”.

La dislocazione del materiale di risulta sarà al centro di una commissione ad hoc in consiglio comunale, domani pomeriggio. Ma per ora, ha detto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone: “I siti di smaltimento sono stati indicati in via assolutamente preliminare, in alcuni impianti per rifiuti inerti non pericolosi e pericolosi, liguri e non, in base a verifiche sull’effettiva accoglibilità nei siti dei materiali in uscita”.

Altro discorso riguarda i detriti derivati dal crollo del 14 agosto. “Società Autostrade il 30 maggio ha presentato un piano di smaltimento dei materiali derivanti dal crollo del ponte Morandi nonché di quelli originati dal crollo sulle strutture pubbliche o private sottostanti, i materiali sono stoccati a Genova nella cosiddetta ‘area penisola’ a ridosso del torrente Polcevera nella zona di Bolzaneto e sono stati recentemente in parte dissequestrati”, ha spiegato Giampedrone.

Su quel materiale sono state effettuate analisi sulla presenza di sostanze nocive, tra cui amianto, da parte di Arpal, e i risultati sono stati negativi.

Giampedrone conferma che ad oggi non c’è stata alcuna inerzia del gestore Aspi in merito al piano di smaltimento dei suddetti materiali e perciò non sono state necessarie azioni di rivalsa da parte del commissario delegato all’emergenza (Giovanni Toti) che ha chiesto ad Aspi il piano di smaltimento ottenendolo nei tempi previsti.