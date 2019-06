Ponte Morandi, ore 15: riaperta la zona tra 300 e 400 metri. Questa sera pulizia strade con Amiu

Genova. Alle ore 15 i dati sulle polveri nella cintura di sicurezza tra i 300 e i 400 metri è stata riaperta come da previsione. Così a poco più di 5 ore dall’abbattimento controllato con esplosivo di ponte Morandi.

“Dai primi dati che abbiamo sulle polveri i risultati su pm10 e pm 2.5 sono migliori alle aspettative”, lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci in conferenza stampa al Matitone. “Dopo 20 minuti dall’esplosione i livelli erano ovunque tornati ampiamente sotto soglia e anche i controlli sulla stabilità delle strutture nel cantiere sono buoni”.

Per quanto riguarda l’amianto i risultati saranno verificati in un primo turno alle 17 e poi alle 21. “Anche se alle 17 dovessero esserci dei via libera noi aspetteremo il secondo turno per cautela – continua Bucci – non appena avremo quei dati definitivi, e se saranno ok, faremo intervenire Amiu che effettuerà il lavaggio completo del territorio con acqua, serviranno tre quarti d’ora per ultimarlo quindi se tutto va bene, per le 22 o 22e30, si potrà rientrare”.

Il sindaco e commissario straordinario rientrerà nell’area off limits insieme ad Amiu.