Ponte Morandi, oggi a Genova nuova udienza del secondo incidente probatorio

Genova. Proseguono le fasi dell’inchiesta sul crollo di ponte Morandi. Oggi a palazzo di Giustizia di Genova si tiene anche l’udienza preliminare del gip che deciderà quali quesiti della Procura entreranno nel secondo incidente probatorio

Il secondo incidente probatorio è quello che, come in un mini-processo, deve chiarire le cause e le responsabilità del crollo. Il primo incidente probatorio, già iniziato e tuttora in corso di svolgimento, invece è relativo alle condizioni del ponte alla data del 14 agosto.

All’udienza partecipano i legali dei 73 indagati, accusati di omicidio colposo e stradale, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Ammessi all’incidente probatorio parenti delle vittime, i feriti e chi ha subito danni psicologici.