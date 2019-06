Genova. Ponte Morandi non c’è più. O meglio, le pile 10 e 11 del moncone est del viadotto non sono più integre e in piedi sopra il Campasso ma crollate a terra, adagiate come previsto – almeno in base alle prime rilevazioni a occhio – l’una contro l’altra.

Oltre una tonnellata di dinamite ha fatto collassare le due imponenti strutture oltre 20 mila metri cubi di calcestruzzo e acciaio. Tra pochi minuti inizieranno, salvo imprevisti, le prime rilevazioni relative alle polveri e alle fibre di amianto, sulla base dei monitoraggi che saranno presi nel corso della giornata – il primo dato utile arriverà tre ore dopo l’esplosione – intorno alle 21 le autorità decideranno se far procedere alle 22 con il rientro nella zona rossa.

Il sindaco e commissario Marco Bucci, che ha dichiarato di voler entrare per primo, potrebbe varcare la soglia off limits già nel tardo pomeriggio. Dopo, comunque, aver salutato l’arrivo dei primi pezzi del futuro viadotto arrivati in banchina a Genova dalla Fincantieri di Castellamare di Stabia.