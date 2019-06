Ponte Morandi, ispezione della Dia al cantiere est. E la commissione consigliare rimane fuori dalle grate

Genova. Ispezione della Dia, direzione investigativa antimafia, questa mattina ai cantieri di ponte Morandi e negli uffici della struttura commissariale. E la commissione consigliare programmata da giorni rimane fuori.

Gli agenti, con pettorine di riconoscimentO, sono stati impegnati in un controllo di routine, e hanno vagliato documenti e verificato l’identità di alcune persone al lavoro. La Dia si è trovata al cantiere est, quello dove sono in corso le demolizioni degli edifici di via Porro e si sta preparando l’esplosione delle pile 10 e 11, proprio mentre si stava svolgendo il sopralluogo della commissione consiliare Territorio. I consiglieri comunali genovesi hanno quindi svolto il “sopralluogo” da fuori l’area di cantiere, oltre le recinzioni, su suolo pubblico.

Un mese fa, proprio da un controllo della Dia, era scattata una interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa Tecnodem, impiegata in subappalto nei lavori del Morandi e ritenuta a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso. Dopo quel caso la struttura commissariale ha reso pubblici, sul proprio sito ufficiale, gli elenchi delle aziende, circa 90, che lavorano alle opere di demolizione e ricostruzione.